Και ο τελικός του Super Bowl με 0% γκανιότα και ΣΟΥΠΕΡ αγορές μόνο στη Stoiximan!

Η ώρα του μεγάλου τελικού στο NFL έφτασε! Το τρόπαιο διεκδικούν οι Τάμπα Μπέι Μπάκανιρς του Τομ Μπρέιντι που έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα και οι κάτοχοι του τίτλου, Κάνσας Σίτι Τσιφς, του περσινού MVP, Πάτρικ Μαχόουμς.

Ο 55ος τελικός θα διεξαχθεί στο «Raymond James Stadium» της Φλόριντα, το οποίο είναι χωρητικότητας 65.000 θεατών και είναι η έδρα των Μπάκανιρς. Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της λίγκας, τον αγώνα θα παρακολουθήσουν 25.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ την εποχή του κορονοϊού!

Στο 2.42 η απόδοση για νίκη των Τάμπα Μπέι Μπάκανιρς, στο 1.62 για νίκη των Κάνσας Σίτι Τσιφς. Πόσοι πόντοι πιστεύετε ότι θα μπουν συνολικά στον τελικό; Το over 56.5 πόντοι δίνει 1.90, το over 62.5 είναι στο 2.72, το under 54.5 πόντοι έχει απόδοση 2.00 και το under 51.5 πόντοι δίνει 2.32. Το over 27.5 πόντοι στο ημίχρονο δίνει 1.95 και το under 27.5 πόντοι δίνει 1.87. Σε ποιο ημίχρονο θα υπάρχει μεγαλύτερο σκορ; Στο πρώτο με απόδοση 1.93, στο δεύτερο με απόδοση 1.90 ή ίδιος αριθμός πόντων και στα δύο ημίχρονα με απόδοση 17.50;

Ποια ομάδα θα κερδίσει την πρώτη περίοδο; Στο 2.10 η απόδοση για τους Τάμπα Μπέι Μπάκανιρς, στο 1.72 για τους Κάνσας Σίτι Τσιφς. Σε ποια περίοδο θα μπουν οι περισσότεροι πόντοι; Στην πρώτη με απόδοση 4.75, στη δεύτερη με απόδοση 3.55, στην τρίτη με απόδοση 4.00 ή στην τέταρτη με απόδοση 3.65; Αν βλέπετε παράταση στον τελικό, η απόδοση είναι 9.25! Πόσα πέναλτι θα έχει το παιχνίδι; Over 10.5 πέναλτι με απόδοση 2.15 ή under 10.5 πέναλτι με απόδοση 1.65; Θα κερδίσουν και τα δύο ημίχρονα οι Τάμπα Μπέι Μπάκανιρς; Απόδοση 5.85! Στο 3.50 η απόδοση για τους Κάνσας Σίτι Τσιφς! Το ενδεχόμενο να σκοράρουν σε όλες τις περιόδους οι Τάμπα Μπέι Μπάκανιρς δίνει 3.50, ενώ αντίστοιχα για τους Κάνσας Σίτι Τσιφς η απόδοση είναι 2.20.

