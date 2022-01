Και άλλος… ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ για Λάφερτι

Η Ανόρθωση εδώ και μέρες έχει… χωρίσει με τον Κάιλ Λάφερτι, όπου την ίδια ώρα τότε η Αλκή Ορόκλινη είχε καταθέσει πρόταση για απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Εντούτοις, η ομάδα του Νεντίμ Τούτιτς φαίνεται ότι δεν είναι η μόνη που θέλει τον Λάφερτι για να τον εντάξει στη δύναμη της.

Τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό φέρουν και την ομάδα της Λίνφιλντ να έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον πρώην επιθετικό της ομάδας της Αμμοχώστου.

Kyle Lafferty has been linked with a move to Linfield after leaving Anorthosis Famagusta according to reports.

The 34-year-old ended his contract with the Cypriot team on Monday by mutual agreement. pic.twitter.com/gqNW7sTjAN

— Rangers FC & Linfield FC (@bluesbrothers86) January 4, 2022