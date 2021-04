Καΐκι: Μαγική γκολάρα από τον «νέο Νεϊμάρ» που πήρε η Σίτι! (video)

Στα 17 του ο Καΐκι Ντα Σίλβα Σάγκας ή απλώς Καΐκι δείχνει πως έχει όλο το «πακέτο», προκειμένου να γίνει το next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου!

Λίγες ώρες, μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τη Μάντσεστερ Σίτι, ο πιτσιρικάς, που τον φωνάζουν «νέο Νεϊμάρ» στη Βραζιλία, έκανε ένα φοβερό σλάλομ, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ με τη φανέλα της Φλουμινένσε.

Όπως μπορείτε να… θαυμάσετε, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, άδειασε τέσσερις αντιπάλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

THIS is what Man City's new signing Kayky can do 🔥🤩pic.twitter.com/gTrijy2Vos

— Goal (@goal) April 23, 2021