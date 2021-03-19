Κ. Αντωνίου: «Δεν μας ενδιαφέρει αν η Νέα Σαλαμίνα άλλαξε προπονητή, εμείς πάμε για τους 3 βαθμούς» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Οι δηλώσεις του αμυντικού της Πάφου, Κυριάκου Αντωνίου στην επίσημη σελίδα της Παφιακής ομάδας πριν τον αγώνα του Σαββάτου με τη Νέα Σαλαμίνα.

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