Ήταν όλοι εκεί στο αντίο του Νίκου Χαραλάμπους – Από Ομόνοια μέχρι… ΑΠΟΕΛ: Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ της οικογένειας του και των παλαιμάχων

Οι Παλαίμαχοι της Ομόνοιας και η οικογένεια του Νίκου Χαραλάμπους με ανακοίνωση τους εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία του πρώην αρχηγού και όχι μόνο της Ομόνοιας.
Ο Νίκος Χαραλάμπους έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων και το Σάββατο τελέστηκε η κηδεία στη Λευκωσία και ήταν όλοι εκεί.
Η ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ Δ.Σ. ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Η οικογένεια και το Διοικητικό Συμβούλιο του αείμνηστου Επίτιμου Προέδρου του Ομίλου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας
+Νίκου Χαραλάμπους εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην εξώδιο ακολουθία και συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο.
Χιλιάδες τα μηνήματα, εκατοντάδες οι υπογραφές στο Βιβλίο Συλληπητηρίων, δεκάδες τα στεφάνια. Ήταν όλοι εκεί.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι καταθεσαν στεφάνι και έκαναν εισφορά στην μνήμη του αειμνήστου +Νίκου Χαραλάμπους.
Στεφάνια κατέθεσαν :
Κ.Ε. ΑΚΕΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ. ΣΥ. – ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ- ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΑΚΕΛ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ Άριστος Δαμιανού – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Stefanos Stefanou – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Δ. Σ. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Δ. Σ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Δ. Σ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Δ. Σ. ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Christos Christophides – ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΚΕΛ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ομιλος Παλαιμάχων Ομόνοιας Λευκωσίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας Chrysostomos Iacovou
ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΠΟΕΛ
ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΕΝΑΔ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΚΑΤΩ ΒΑΡΩΣΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΠ Γ. ΚΟΥΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΕΛΗ Δ. Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΠ
Δ. Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΣΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΑ
ΠΑΣΠ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ε.Ν.Π
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Λ/ΚΑΣ- ΑΜ/ΣΤΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΡΦΕΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΟΛΙΑΣ
FUN CLUN ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΣΥΦΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λ/ΚΑΣ – ΑΜΜ/ΣΤΟΥ
ΣΥΦΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Omilosgynaikon Omonoias Lefkosias
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ
ΘΥΡΑ 9
ΜΜΕ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗ Christakis Giovani
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, ΤΕΩΣ Γ.Γ. ΑΠΟΕΛ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Demos Constantinou ΕΝΠ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ Mixalis Pepa Mantzoura ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Γιωργος Πετρου ΑΠΟΕΛ
ΚΟΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΑΠΟΕΛ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΠΟΕΛ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ ΑΠΟΕΛ
ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ- ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Philippos Platini Mouseio – ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΑΤΙΝΙ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΕΚΚΟΣ Costas Malekos
Οδυσσέας Βασιλείου
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ