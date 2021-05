ΙΣΤΟΡΙΚΗ άνοδος για τις «μέλισσες»: Στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από… 74 χρόνια! (ΒΙΝΤΕΟ)

Συμπληρώθηκε η 20άδα για την Premier League της σεζόν 2021/22, με την Μπρέντφορντ να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο μέσω των playoffs της Championship.

Οι «μέλισσες» επιβλήθηκαν 2-0 της Σουόνσι στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» και επιστρέφουν στα σαλόνια για πρώτη φορά μετά από το 1947!

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ καθάρισε το ματς από νωρίς, με τον αρχισκόρερ της, Τόνι, να ανοίγει το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 10ο λεπτό και τον Μάρκοντες να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με σουτ μέσα από τη περιοχή στο 20’.

Οι «κύκνοι» δεν κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς, ενώ η αποβολή του Φούλτον στο 65’ τέλειωσε τις όποιες ελπίδες τους.

Η Μπρέντφορντ κατάφερε έτσι να σπάσει την… κατάρα των playoffs, καθώς μέχρι τώρα είχε 0/9 ανόδους στην εν λόγω διαδικασία!

Όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι; Οι νεοφώτιστοι θα βάλουν στα ταμεία τους περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στα ακριβοπληρωμένα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League…

Congratulations, @BrentfordFC 👏

Welcome to the #PL 👋 pic.twitter.com/yraPRuWnB8

— Premier League (@premierleague) May 29, 2021