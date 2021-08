Ισοπαλία για Βασιλεία – Γκολ με εκτέλεση φάουλ ο Εσπόσιτο (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Βασιλεία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 κόντρα στην πρωταθλήτρια Γιανγκ Μπόις. Με 10 παίκτες από το 43′ έπαιζε η Γιανγκ Μπόις.

Η Βασιλεία βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 20′ (Siebatcheu) όμως ο Ιταλός επιθετικός Εσπόσιτο ισοφάρισε για το τελικό 1-1.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία στο πρωτάθλημα για την αντίπαλο της Ομόνοιας στο Κόνφερενς, παραμένει αήττητη και μετά από πέντε αγωνιστικές είναι στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο Ζυρίχη και στο +6 από τη Γιανγκ Μπόις.

Η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει στην Ελβετία τη Βασιλεία στην 3η αγωνιστική (21/10, 22:00) της φάσης των ομίλων και την 4η αγωνιστική (4/11, 19:45) στο ΓΣΠ.

Η εντεκάδα της Βασιλεία: Lidner, Comert, Kasami, Esposito (Males 68’), Cabral, Stocker (Palacios 72’), Millar (Pululu 83’), Frei, Pelmard, Lopez (Lang 72’), Petretta

Δείτε το γκολ της Βασιλεία:

@FC_Basel_en’s Sebastian #Esposito, who is on loan from @Inter_en, continues his good form for the Swiss club. pic.twitter.com/UV1cPs1x8C

— Rete This Way: A Calcio Podcast 🇨🇦🇮🇹 (@ReteThisWay) August 29, 2021