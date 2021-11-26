Ιωάννου: «Θέλουμε να πιστέψει και ο κόσμος σε εμάς» – Παναγιώτου: «Σήμερα έγινε ένα μεγάλο βήμα» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΚΟΠ μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Γυναικών με αντίπαλο τη Λευκορωσία, οι διεθνείς ποδοσφαιρίστριες, Μαρία Παναγιώτου και Μαρία Ιωάννου:

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