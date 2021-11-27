In focus το… Σλοβακικό κομάντο της Ομόνοιας (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Η Ομόνοια δημοσίευσε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Σλοβάκου αμυντικού της, Τόμας Χούμποτσαν στο ματς με τον Άρη.

Δείτε το βίντεο: