«Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε το σωματείο της αντίστασης και των ονειροπόλων»

Ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας, «Red Rebels», για τα 73α γενέθλια του Αμμοχωστιανού σωματείου:

«ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΙΟΙ

Το ιστορικό ΜΑΣ σωματείο διανύει το 73 έτος από την ίδρυση του. Ένα σωματείο που στέκεται στα πόδια του παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισε. Δεν μας λύγισε ούτε ο πόλεμος, ούτε ο ξεριζωμός και δυστυχώς για πολλούς, ούτε και αυτοί θα μπορέσουν να μας λυγίσουν. Είμαστε η φλόγα που δε θα σβήσει ΠΟΤΕ.

73 χρόνια και ούτε μια μέρα λιγότερη. 7 Μαρτίου 1948. Μια παρέα από μάγκες ΒΑΡΩΣΙΩΤΕΣ, με επικεφαλείς τον Αντώνη Τότση και τον Νική Γεωργίου, έμειναν πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά τους, αψηφώντας το πολιτικό καθεστώς της τότε εποχής.

Στο κινηματοθέατρο Χατζηχαμπή, οι πρόγονοι μας ίδρυσαν ένα σωματείο που θα αγκάλιαζε τους πάντες, χωρίς πολιτικοκοινωνικές διακρίσεις. Ένα σωματείο που το ονόμασαν ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Αυτό το σωματείο έχει σημαδέψει την ζωή μας. Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ έχει υποστεί πόλεμο από την πρώτη μέρα ίδρυσης της σε κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο. Όμως ποτέ δεν ήταν μόνη. Πάντα είχε ΕΜΑΣ. Αν ρωτήσουν τι στην ζωή μας έχει αξία, 21 γράμματα είναι αρκετά για να απαντήσεις. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Ψάξε στο λεξικό τη λέξη «παράνοια», ίσως τότε να καταλάβεις τι σημαίνει όλη σου η ζωή να είναι τυλιγμένη σε δυο χρώματα. Το κόκκινο και το άσπρο. Ύστερα πήγαινε πες σε μπάτσους, παράγοντες και παίχτες να μην παίζουν με την ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΑΣ γιατί εμείς “δεν είμαστε και πολύ καλά στα μυαλά”.

Σαν Σύνδεσμος Φιλάθλων της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Red Rebels, εκφράζουμε δημόσια την πρόθεση και θέληση μας να σταθούμε στην πρώτη γραμμή και να υπερασπιστούμε το σωματείο ΜΑΣ. Θα κρατάμε πάντοτε ψηλά τα ιδανικά που πρεσβεύει η ομάδα ΜΑΣ από το 1948.

Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε το σωματείο της αντίστασης. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε το σωματείο των ονειροπόλων. ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

73 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – 73 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ

Υ.Γ YOU WILL NEVER UNDERSTAND IF YOU ARE NOT ONE OF US.

Υ.Γ1 και στα 100 θα στο τραγουδώ στην ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ».