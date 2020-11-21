ΗΧΗΡΟ μήνυμα Ψάλτη για το διπλό επί του ΑΠΟΕΛ και τον τραυματισμό του (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Δείτε το μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ποδσφαιριστής του Ολυμπιακού, Πάρης Ψάλτης, μετά την σποδυαία και ιστορική εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί του ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά:

«Μεγάλη ομαδική απόδοση, μεγάλη νίκη! Συγχαρητήρια σε όλους. Άτυχος και απογοητευόμενος για τον τραυματισμό του, αλλά θα επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός».

Δείτε το ποστάρισμα του:

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