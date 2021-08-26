Ηχηρή Ανορθωσιάτικη ΑΝΑΡΤΗΣΗ και πωρώνει παίκτες και κόσμο: «Εδώ Αμμόχωστος»! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ανόρθωσης, Ανδρέας Πουλλαΐδης με ανάρτηση του λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα με την Μπερ Σεβά πωρώνει τον κόσμο της Κυρίας.

Η ανάρτηση του: