Η ζεμπεκιά Κύπριου παίκτη στην προετοιμασία της Πάφου (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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H Πάφος ανάρτησε βίντεο με τον Αλέξανδρο Σπόντα να χορεύει ζεϊμπέκικο.

Το βίντεο: