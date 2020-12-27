Η τεράστια ΑΛΛΑΓΗ του… 54χρονου Τορναρίτη – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ όταν ήταν 35 χρονών!

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Ο Χριστόφορος Τορναρίτης με ανάρτηση του στέλνει το μήνυμα σε όλους πως μπορούν να αλλάξουν το σώμα τους και όχι μόνο με μια φωτογραφία από το παρελθόν του.