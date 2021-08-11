Η τελευταία προπόνηση των Κυπελλούχων Κύπρου ενόψει Ραπίντ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Με απογευματινή προπόνηση στο “Αντώνης Παπαδόπουλος”, ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ανόρθωση, ενόψει του αυριανού (12/08, 20:00) επαναληπτικού αγώνα με αντίπαλο τη Ραπίντ Βιέννης, για τον Γ΄ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ.

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