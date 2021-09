Η στιγμή στους Παραολυμπιακούς που μας θύμισε τι σημαίνει αθλητισμός

Στο τέλος του συγκλονιστικού αγώνα τένις με τον 18χρονο Vink, ο Alcott έκανε μία κίνηση δείχνοντας τον απέραντο σεβασμό του προς εκείνον.

Ο αγώνας του Αυστραλού Dylan Alcott με τον 18χρονο Ολλανδό, Niels Vink ήταν ένας μαραθώνιος που κράτησε σχεδόν 3 ώρες. Ο αγώνας ήταν ο ημιτελικός στα singles του τουρνουά τένις των Παραολυμπιακών Αγώνων. Νικητής αποδείχθηκε ο Dylan Alcott.

Η ίδια η εμφάνιση του Αυστραλού ήταν εκπληκτική. Αυτό που τράβηξε όμως τα βλέμματα ακόμα περισσότερο ήταν η πράξη του μετά το τέλος του αγώνα. Από εκείνες που είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Ο 30χρονος κινήθηκε με τη λήξη του αγώνα προς την πλευρά του Vink. Οι δύο τους, φανερά εξαντλημένοι, αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον ως δείγμα απόλυτου σεβασμού μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Για τον Vink εξάλλου, ο Alcott ήταν κάτι σαν πρότυπο. Μεγάλωνε και παρακολουθούσε την πορεία του στο άθλημα. Ήταν, λοιπόν, κάτι σαν όνειρο ζωής για εκείνον η ευκαιρία να παίξει εναντίον του και μάλιστα σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα.

WHAT. A. MATCH. Sport is beautiful. I was cheering for #NielsVink. Congrats to @DylanAlcott. pic.twitter.com/vNUmx6o0bK

— Peter Hulsen (@hulsen_com) August 31, 2021