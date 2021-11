Η σκληρή προπόνηση του Ιμπραΐμοβιτς στο kick-boxing! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο 40χρονος Σουηδός σούπερ σταρ της Μίλαν προπονείται σκληρά στο kick-boxing, ρίχνοντας περίτεχνες και άκρως εντυπωσιακές εναέριες κλωτσιές στον σάκο!

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μπορεί να διανύει να 40ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα!

Τη φετινή σεζόν ο Σουηδός σούπερ σταρ έχει ταλαιπωρηθεί από μερικούς τραυματισμούς, όμως αυτό δεν τον έχει εμποδίσει από το να καταγράψει 10 συμμετοχές με τη Μίλαν στη Serie A και το Champions League, μετρώντας παράλληλα πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Γνωστός για την αγάπη του στις πολεμικές τέχνες, ο «Ίμπρα» ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter βίντεο στο οποίο προπονείται σκληρά σε έναν σάκο του kick-boxing!

Αγέρωχος και σε τρομερή κατάσταση, κάνει τα «ακροβατικά» του, προκαλώντας… τρόμο στους αντίπαλους αμυντικούς!

Απολαύστε… υπεύθυνα!

You must be shapeless, formless, like water pic.twitter.com/FdSYezZh3G

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 25, 2021