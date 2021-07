Η ρετρό εκτός έδρας εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε σήμερα την εμφάνιση που θα φοράει στα φετινά εκτός έδρας παιχνίδια τις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις!

Η νέα φανέλα είναι εμπνευσμένη από την… ιστορική εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων» στις αρχές των 90s, θυμίζοντας νιφάδες χιονιού. Τα χρώματα που επικρατούν όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω είναι το γαλάζιο και το άσπρο, με κόκκινες λεπτομέρειες στα μανίκια και τη λαιμόκοψη.

Back to the future ⏪ #MUFC #PhotoOfTheDay pic.twitter.com/8CU8Gzj3z2

🔥 @Sanchooo10 and our new 2021/22 away kit: coming to a stadium near you…

— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2021