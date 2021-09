Η πρώτη συνέντευξη Κριστιάνο με φανέλα Γιουνάιτεντ: «Κυριότερος λόγος που επέστρεψα ο Σερ Άλεξ»

Η δεύτερη θητεία του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πλέον γεγονός και όπως είναι φυσικό οι «κόκκινοι διάβολοι» ζουν στους ρυθμούς του Πορτογάλου σούπερ-σταρ, που δεσμεύθηκε ότι θα ξαναγράψει τη δική του ιστορία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 36χρονος παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που είχε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην υπόθεση της επιστροφής του.

Αναλυτικά:

Για τα συναισθήματά του με την επιστροφή της Γιουνάιτεντ: «Όπως γνωρίζετε, έχω μια φανταστική ιστορία με αυτόν τον εκπληκτικό σύλλογο. Ήμουν στην ομάδα σε ηλικία 18 ετών και φυσικά είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα στο σπίτι έπειτα από 12 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω το πρώτο μου παιχνίδι».

Για τον ρόλο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην επιστροφή του: «Όπως όλοι γνωρίζουν, από τότε που υπέγραψα στα 18, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν το κλειδί. Θυμάμαι όταν παίζαμε εναντίον της Μάντσεστερ, όταν ήμουν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Για μένα, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι σαν πατέρας στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πολύ, μου έμαθε πολλά πράγματα, και κατά τη γνώμη μου φυσικά είχε έναν μεγάλο ρόλο γιατί η σχέση που είχαμε, διατηρούμε επαφή όλη την ώρα, και είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Μου αρέσει πολύ και ήταν το βασικό κλειδί για μένα να είμαι στη θέση που είμαι, που υπέγραψα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Για την απόφαση που πήρε σε αυτή τη φάση της καριέρας του: «Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει. Είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Μετακόμισα από τη Γιούβε τώρα στη Μάντσεστερ. Είναι ένα νέο κεφάλαιο. Είμαι τόσο χαρούμενος και θέλω να συνεχίσω ξανά, να γράψω ιστορία, να προσπαθήσω να βοηθήσω τη Μάντσεστερ να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, να κερδίσει τρόπαια».

Για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ: «Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα, αλλά φυσικά θα έχω χρόνο να μιλήσω μαζί του πρόσωπο με πρόσωπο, για να ξέρω τι περιμένει από μένα. Όπως γνωρίζετε, έπαιξα μαζί του για δύο ή τρία χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε έχω καλή σχέση μαζί του, αλλά τώρα με διαφορετικό ρόλο, είμαι παίκτης και αυτός προπονητής. Αλλά δεν έχει σημασία, η σχέση μου μαζί του είναι εξαιρετική και όπως λέω πριν, είμαι στη Μάντσεστερ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τα αποτελέσματά του και ο προπονητής μπορεί να βασιστεί σε μένα για ό,τι θέλει. Είμαι λοιπόν διαθέσιμος για όλα».

Για τον κόσμο: «Οι οπαδοί είναι το κλειδί του ποδοσφαίρου. Τώρα, με όλα τα γήπεδα γεμάτα οπαδούς, δεν είναι το ίδιο που είχαμε πριν από ένα χρόνο. Οι οπαδοί, είναι το κλειδί, και είμαι πολύ χαρούμενος. Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ξεχωριστοί, το ξέρω, θυμάμαι πολύ καλά. Ξέρω ότι εξακολουθούν να τραγουδούν το όνομά μου, κάτι που με έκανε να νιώθω ακόμα πιο ευτυχισμένο. Η δέσμευσή μου είναι να δίνω τα πάντα στο γήπεδο, όπως έκανα πριν, όπως το κάνω συνεχώς, και να προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει γκολ, να κάνει ασίστ, να κερδίσει παιχνίδια και ελπίζω να τους δω πολύ σύντομα».

