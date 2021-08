Η πρώτη οικολογική φανέλα του ΠΑΟΚ από ανακυκλώσιμα υλικά! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Από το βράδυ της Κυριακής (01/8), η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Ιρλανδία, ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Μποέμιανς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, την Τρίτη (03/8) στο Δουβλίνο.

Με ανάρτησή της στα social media, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ παρουσίασε την πρώτη της οικολογική φανέλα, η οποία κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά και πλαστικά μπουκάλια.

Αυτή η πρωτότυπη και φιλική προς το περιβάλλον εμφάνιση του «Δικέφαλου του Βορρά» λογίζεται ως η τέταρτη φανέλα για τη φετινή σεζόν.

Our first environmental friendly shirt! Made out of recycled plastic bottles. PAOK x @MacronSports 4 the planet #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/l19kkfyiRg

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 2, 2021