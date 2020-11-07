Η πρώτη ΕΝΔΕΚΑΔΑ του Σατσιά στον Ερμή

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Η αρχική ενδεκάδα του Ερμή στον αγώνα με την ΕΝΠ στο ντεμπούτο του Μαρίνου Σατσιά στον πάγκο των φτεροπόδαρων.

Αναλυτικά:

Καϊκέ, Καραγκούνης, Δημητρίου, Γραβιήλ, Μέιρα, Ρουσιάς, Κύπρου, Ντίας, Χολτ, Κυριακίδης, Σιντιμπέ.

 