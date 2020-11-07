Η πρώτη ενδεκάδα του Μακάρθι στον ΑΠΟΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Μικ Μακάρθι κάνει ντεμπούτο ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι ενάντια στον Εθνικό Άχνας, στο Δασάκι, για την 10η αγωνιστική.

Η πρώτη του ενδεκάδα:

Σίλβα, Ενσούε, Ζόρζε, Μερκής, Γουίλερ, Γένσεν, Ανουάρ, Ζαχίντ, Γαβριήλ, Ντογνκαλά, Νούχιου