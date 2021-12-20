Η πρώτη ανάρτηση του Ντανίλο μετά το νέο συμβόλαιο με Απόλλωνα

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Την ικανοποίηση του για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Απόλλωνα, εξέφρασε με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντανίλο Σπόλιαριτς.

Δείτε το ποστάρισμα του: