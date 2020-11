Η πρόκριση περνάει από Πολωνία!

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον β’ προκριματικό γύρο του Γυναικείου Τσάμπιονς Λιγκ με τις Απόλλων Ladies να μαθαίνουν το «εμπόδιο» τους.

Αντίπαλος της Λεμεσιανής ομάδας στον δεύτερο προκριματικό γύρο θα είναι η Γκόρνικ Λέτζνα και το παιχνίδι θα γίνει στην Πολωνία στις 18 ή 19 Νοεμβρίου.

Η κλήρωση και τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Górnik Łęczna (POL) vs Apollon LFC (CYP)

WFC Pomurje (SVN) vs Ferencváros (HUN)

NSA Sofia (BUL) vs ŽFK Spartak (SRB)

Valur (ISL) vs Glasgow City (SCO)

Vllaznia (ALB) vs FC Minsk (BLR)

Gintra Universitetas (LTU) vs Vålerenga (NOR)

Anderlecht (BEL) vs SL Benfica (POR)

SFK 200 Sarajevo (BIH) vs WFC-2 Kharkiv (UKR)

St. Pölten (AUT) vs CSKA Moskva (RUS)

Olimpia Cluj vs Lanchkhuti (GEO)

Πηγή: Ginekio.com