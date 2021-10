Η πιο επική νίκη της ΑΕΚ επί της Μπενετόν ΔΕΝ ήταν στο Final 4 του 1998

ΑΕΚ και Τρεβίζο αναμετρώνται σήμερα στα Λιόσια για το BCL. Κι όμως, το παρελθόν περιλαμβάνει μια ακόμη πιο… επική νίκη της «Ένωσης» από αυτή του 1998 στο Final 4 της Βαρκελώνης.

Το ζευγάρι ΑΕΚ-Τρεβίζο, που αναμετράται απόψε (19:30) για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League, ξυπνά μνήμες. Πιο ζωντανή ανάμνηση ήταν αυτή στον ημιτελικό του Final 4 του 1998, όταν στη Βαρκελώνη η «Ένωση» του Γιάννη Ιωαννίδη είχε νικήσει την Μπενετόν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 69-66, με τον Μπάνε Πρέλεβιτς να πετυχαίνει εκτός ισορροπίας τρίποντο που ουσιαστικά έστειλε την ομάδα του στον τελικό.

Κι όμως, παρότι αυτή είναι σίγουρα η σημαντικότερη νίκη των «κιτρινόμαυρων» επί των Ιταλών, δεν είναι η πιο επική. Αυτή είχε σημειωθεί πριν 20 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2001. Η ΑΕΚ είχε υποδεχτεί στο ΟΑΚΑ την Μπενετόν, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των playoffs της Ευρωλίγκας. Το format τότε προέβλεπε σειρά best of three. Για περίπου 39 λεπτά η ομάδα του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς έβλεπε το πλεονέκτημα έδρας που με τόσο κόπο είχε αποκτήσει να χάνεται μέσα από τα χέρια της.

Η Μπενετόν, καθοδηγούμενη από τους Μάρκους Μπράουν και Πέτερ Ναουμόσκι στην επίθεση και με την άμυνα ζώνης του κόουτς Μπούκι, είχε τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο (36-42), αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο είχε ισοπεδώσει την «Ένωση» φτάνοντας στο +14 (48-62). Με τον Κουτλουάι και τον Μιούρσεπ φορτωμένους από νωρίς με φάουλ και τον Χατζή άστοχο, το ματς έδειχνε χαμένο, όταν με 1:20 να απομένει, οι Ιταλοί βρίσκονταν σε απόσταση εννιά πόντων, 66-75. Ήδη πολλοί από τους περίπου 4.000 θεατές στο ΟΑΚΑ είχαν αρχίσει να αποχωρούν απογοητευμένοι για να αποφύγουν την κίνηση στο πάρκινγκ. Τότε όμως άρχισε μια συγκλονιστική αντεπίθεση, που οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπής στην ιστορία της ΑΕΚ…

Με καταπληκτικές άμυνες και δύο τρίποντα στα τελευταία 19 δευτερόλεπτα του αγώνα, το δεύτερο από τον Κακιούζη (που είχε επιστρέψει από απουσία 1,5 μήνα λόγω τραυματισμού) από τα 8,5 μέτρα, η «Ένωση» κατάφερε να ισοφαρίσει σε 82-82 και να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί το μομέντουμ είχε για τα καλά γυρίσει και το ματς απλά δεν χανόταν. Ο Κουτλουάι πέτυχε τους πρώτους πέντε πόντους του έξτρα πενταλέπτου και η ΑΕΚ με 97-89 έφτασε στο 1-0. Ο Κακιούζης με 27 πόντους (4/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ, ο «Ίμπο» με 25 πόντους (5/12 τρίποντα), ο Άντριου Μπετς (13π., 12 ριμπ.), ο Δήμος Ντικούδης (10π.) και τα άλλα παιδιά έγιναν ένα κουβάρι με τον κόσμο.

«Οι παίκτες πίστεψαν στη νίκη. Ο Κακιούζης ήθελε τη νίκη και αυτό το έδειξε στο γήπεδο. Περιμέναμε στην τελευταία φάση ότι θα μπλόκαραν τον Κουτλουάι και η μπάλα πήγε στον Κακιούζη. Ο Θεός μάς βοήθησε», δήλωσε πανευτυχής ο Ντούσαν Ίβκοβιτς.

ΑΕΚ (Ίβκοβιτς): Κουτλουάι 25 (5/12 τρ.), Στεφάνοφ 6, Μπετς 13 (12 ριμπ.), Μιούρσεπ 5 (1), Χατζής 9 (1), Κικίλιας, Κακιούζης 27 (4/5 διπ., 4/5 τρ., 7/10 β., 10 ριμπ.), Χάνσελ 10, Χάμινκ 2, Ντικούδης 10.

Μπενετόν Τρεβίζο (Μπούκι): Μπράουν 25 (2), Καρμπαχόσα 9 (1), Νικόλα 5 (1), Πίτις 8, Μαρκονάτο 2, Νάχμπαρ 7 (1), Τόμιντι 10, Μπουλέρι 3, Ναουμόσκι 20 (4).

Παρότι η ΑΕΚ έχασε το δεύτερο ματς στην Ιταλία με 90-74, «καθάρισε» την Μπενετόν στο τρίτο ματς με 71-56 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στα ημιτελικά των playoffs, η ΑΕΚ αποκλείστηκε με 3-0 από την Τάου Κεράμικα, με το πρώτο ματς στο οποίο η «Ένωση» είχε νικήσει με 75-74 να επαναλαμβάνεται καθώς οι Βάσκοι είχαν κάνει ένσταση για εκπρόθεσμο καλάθι νίκης από τον Δήμο Ντικούδη. Ο αποκλεισμός στενοχώρησε, αλλά δεν αναχαίτισε την ομάδα. Λίγες εβδομάδες μετά η ΑΕΚ κατακτούσε το Κύπελλο απέναντι στον Παναθηναϊκό και έναν χρόνο μετά (2002) το τελευταίο πρωτάθλημα της ιστορίας της στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό, με ανατροπή από το 0-2.