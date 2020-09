Η Πάρμα στα χέρια του μεγιστάνα Κάιλ Κράουζε (ΒΙΝΤΕΟ)

Μετά την Ρόμα και την Φιορεντίνα, η Πάρμα έγινε ο τρίτος ιταλικός σύλλογος που περνάει στα χέρια Αμερικανών επιχειρηματιών. Ο Κάιλ Κράουζε, αντί εκατό εκατομμυρίων ευρώ, έκανε δικό του το 90% των μετοχών του συλλόγου, τον οποίο φιλοδοξεί να επαναφέρει στην ελίτ της Serie A.

Ο όμιλος του Κράουζε, «Krause Group», δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός, τα κρασιά, τα ακίνητα και τους αθλητικούς συλλόγους, με τον νέο ιδιοκτήτη και πρόεδρο να δηλώνει πως «έχω πάθος για την χώρα και για το ποδόσφαιρο. Έβαλα μαζί αυτά τα πάθη και κοίταξα για μια ευκαιρία να αγοράσω μια ομάδα. Η Πάρμα έχει σπουδαία κληρονομιά».

