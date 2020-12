Η Παρί… τελείωσε τον Χεσέ μετά από ερωτικό σκάνδαλο – Τον έπιασε στα «πράσα» η σύζυγός του (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Η Άουρα Ρουίθ έκανε… έφοδο στο σπίτι του Χεσέ Ροντρίγκεθ και τον έπιασε με την Ρόσιο Αμάρ, λίγο πριν η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοινώσει στον 27χρονο Ισπανό επιθετικό ότι αποτελεί παρελθόν από το σύλλογο – Δείτε βίντεο

Δεν φτάνει που δεν κατάφερε να στεριώσει σε ομάδα και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, δεν φτάνει που η Παρι Σεν Ζερμέν τον…τελείωσε, ο Χεσέ Ροντρίγκεθ έχει να αντιμετωπίσει και την οργή της πρώην συζύγου του η οποία τον έπιασε στα «πράσα» με τη γυναίκα πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όταν το 2016 η Παρί Σεν Ζερμέν έβγαζε απο τα ταμεία της 25 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει απο τη Ρεάλ Μαδρίτης, σίγουρα δεν περίμενε οτι τέσσερα χρόνια αργότερα θα…έκλαιγε τα λεφτά της. Τότε ο Χεσέ Ροντρίγκεθ είχε φέρει στο Παρίσι και την όμορφή συζυγό του Άουρα Ρουίθ με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά και μάλιστα κατά την παρουσιασή του απο τους «Παριζιάνους» η τότε 27χρονη Ισπανίδα είχε κλέψει τις εντυπώσεις.

Ο Ισπανός επιθετικός όμως δεν μπόρεσε να σταθεί ισάξιος των προσδοκιών των Γάλλων. Παρότι οι «Παριζιάνοι» τον έστειλαν δανεικό σε Λας Πάλμας, Στόουκ Σίτι, Ρεάλ Μπέτις και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μήπως και βρει τον καλό του εαυτό, ο Χεσέ δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι αξίζει θέση ανάμεσα σε Νεϊμάρ και Εμπαπέ, με αποτέλεσμα να λυθεί το συμβόλαιο του και να μείνει ελεύθερος, χθες, Κυριακή.

Paris Saint-Germain and @JeseRodriguez10 have agreed to terminate the player’s contract, which was due to expire on June 30, 2021https://t.co/D3lOPbYdfm

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 6, 2020