Η Παρί έκανε τις καλύτερες μεταγραφές και μπορεί να ονειρεύεται το treble (ΒΙΝΤΕΟ)

Η απόκτηση του Λιονέλ Μέσι ήταν το κερασάκι στην τούρτα για την Παρί Σεν Ζερμέν σε αυτή την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, η οποία πλέον έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται το treble.

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν είναι αποφασισμένη να κάνει τη μεγάλη διαφορά τη φετινή σεζόν και να φτάσει επιτέλους σε σπουδαίες διακρίσεις και τίτλους. Στη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα από την Λιλ, αποτελεί τη μεγάλη δύναμη της χώρας, καθώς έχει ήδη στην κατοχή της 9 πρωταθλήματα, 14 Κύπελλα, 9 Λιγκ Καπ, 10 Σούπερ Καπ κι ένα Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.

Αυτό όμως που της λείπει και αποτελεί διακαή πόθο του Νασέρ Αλ Κελαϊφί είναι ένας τίτλος του Champions League. Το 2020 έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του, ωστόσο είδε την Μπάγερν να το παίρνει στην κατοχή της. Οι Παριζιάνοι αρχικά θα επιδιώξουν την επιστροφή τους στην κορυφή του πρωταθλήματος Γαλλίας κι έπειτα να φτάσουν και σε αυτή της Ευρώπης.

Φέτος, έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν πως μπορούν να καταφέρουν τον πολυπόθητο στόχο τους. Ο 43χρονος επιχειρηματίας από το Κατάρ έκανε πραγματικά ό,τι περνούσε από το χέρι του προκειμένου να κάνει ακόμα πιο ισχυρή την ομάδα του και φαντάζει φαβορί για την κατάκτηση του Champions League.

PSG transfer window this season:

1. Lionel Messi for free

2. Sergio Ramos for free

3. Donnarumma for free

4. Wijnaldum for free

5. Achraf Hakimi for 70 Million

This is genuinely the best transfer window in football history. pic.twitter.com/gVkUvc9sIH — Mian Hammad (@MianHammad007) August 9, 2021

Πώς το κατάφερε αυτό; Αποκτώντας ποδοσφαιριστές οι οποίοι στις προηγούμενες ομάδες τους ήταν οι απόλυτοι σταρ. Η αρχή έγινε με τον Τζορτζίνο Βαϊνάλντουμ, για τον οποίο έδωσε «σκληρή» μάχη με την Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» τα είχαν βρει σε όλα με τον Ολλανδό μέσο αλλά τελευταία στιγμή, η Παρί μπήκε σφήνα και έκανε τον αρχηγό των «ορανιέ», ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο φετινό Euro, να αλλάξει την απόφασή του.

Οσο το Euro βρισκόταν σε εξέλιξη, παράλληλα «έτρεχε» και ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον γαλλικό σύλλογο. Ο «ήρωας» της εθνικής Ιταλίας και MVP του Euro με τις αποκρούσεις του στη διαδικασία των πέναλτι που χάρισαν το τρόπαιο στους «ατζούρι», είπε το «ναι» στον πρόεδρο της Παρί και πλέον θα υπερασπίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια την εστία της Παρί.

Επειτα ακολούθησε ο Σέρχιο Ράμος. Ο 35χρονος Ισπανός αμυντικός και αρχηγός της Ρεάλ, αποχαιρέτησε τους «μερένγκες» και μετακόμισε στο Παρίσι, για λογαριασμό της ομάδας του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, μετά από 22 τίτλους ανάμεσα τους 4 Champions League και 5 πρωταθλήματα με τους Μαδριλένους.

Potential PSG Squad 21/22 season.. What a squad 🤩🤩🤩 Treble loading pic.twitter.com/6CpLzo2qtq — Naija Football Talk ⚽️ (@NaijaFT_tweet) August 7, 2021



Η μοναδική φορά που χρειάστηκε φέτος ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη ήταν για τον Ασράφ Χακίμι. Ο Μαροκινός μπακ ήταν μαγικός την περασμένη σεζόν στην πορεία πρωταθλητισμού της Ίντερ μέχρι την κατάκτηση του Σκουντέτο. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης του Χακίμι στο «Παρκ Ντε Πρενς» ήταν στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Το κερασάκι στην τούρτα η Παρί το έβαλε με τον ελεύθερο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός επιθετικός, έπειτα από 21 χρόνια σχέσης με την Μπαρτσελόνα και 35 τίτλους, θα φοράει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας για τα επόμενα 2+1 χρόνια, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 35 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

After 21 years, it's really over 🥺 pic.twitter.com/K5dcXjExRL — B/R Football (@brfootball) August 10, 2021



Αδιαμφισβήτητα η Παρί είναι η ομάδα η οποία έχει κινηθεί περισσότερο από κάθε άλλη στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει αρκετά χρήματα. Πλέον μετά και την άφιξη του Μέσι, η χρηματιστηριακή αξία του συλλόγου εκτοξεύτηκε, από τα 916,85 εκατομμύρια ευρώ, στα 996,85 εκατομμύρια ευρώ! Το μόνο που απομένει είναι η παρέα Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ να την οδηγήσουν στο treble.

Neymar 🔟

Messi 1️⃣9️⃣

Mbappe 7️⃣ How many goals does this trio score in all competitions for PSG this season? 🇫🇷 pic.twitter.com/j7M43PuZ8R — Goal (@goal) August 7, 2021

gazzetta.gr