Η ΟΥΕΦΑ για Ρονάλντο με ΑΠΟΕΛ (ΒΙΝΤΕΟ)

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Σαν σήμερα πριν 3 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ υποδέχθηκε στο ΓΣΠ τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΟΥΕΦΑ ανάρτησε βίντεο όπου αναφέρεται στο συγκεριμένο παιχνίδι στα δύο γκολ που σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δείτε το βίντεο: