Η Νικολέτα ανάβει «ΦΩΤΙΕΣ» βραδιάτικα! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Η εκρηκτική Νικολέτα Λοζάνοβα γνωστή στο κυπριακό κοινό λόγω του πρώην πορτιέρο της Ομόνοιας, Μιχαΐλοφ σε κάθε της ανάρτηση ανάβει… φωτιές.

Η ανάρτηση της: