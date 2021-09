Στις Η.Π.Α το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, με την απίστευτη παρουσίαση μασκότ σε αγώνα αμερικανού ποδοσφαίρου ως ολόγραμμα.

Ο λόγος για τους Καρολίνα Πάνθερς οι οποίοι με ένα φανταστικό ολόγραμμα τεραστίων διαστάσεων, «ζωντάνεψαν» την μασκότ τους, έναν πάνθηρα ο οποίος έκανε βόλτα στο γήπεδο, σκαρφαλώνοντας στις κερκίδες.

Check out our new mixed-reality panther that debuted today 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8DwEvam9KM

— Carolina Panthers (@Panthers) September 12, 2021