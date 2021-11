Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε… κορόιδο τη Γιουνάιτεντ, με 26 πάσες και επαφή και των έντεκα στο δεύτερο γκολ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ήθελε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που φάνηκε και με το παραπάνω στο δεύτερο γκολ, όπου συμμετείχαν και οι 11 παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα ανταλλάσοντας 26 πάσες!

Πέρασαν μερικές μέρες μετά τον «περίπατο» της Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ». Οι Πολίτες, όμως, συνεχίζουν να θαυμάζουν τα κατορθώματά τους στα social media, δημοσιεύοντας αυτή τη φορά το βίντεο στο οποίο η αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κάνει ό,τι θέλει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φάση του δεύτερου γκολ.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα νίκησε τον Ντε Χέα μετά την πλήρη αδράνεια των Σο-Μαγκουάιρ στο γέμισμα του Ζοάο Κανσέλο, αλλά η «μαγεία» του γκολ ξεκινάει… 85 δευτερόλεπτα πριν. Από το κλέψιμο του Στόουνς, η Σίτι αντάλλαξε συνολικά 26 πάσες, με τη μπάλα να περνάει και από τους 11 παίκτες της, σε ένα ανελέητο «κορόιδο» που ολοκληρώθηκε με τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο βίντεο που ανήρτησαν οι άνθρωποι της Σίτι, μάλιστα, τονίζεται με ειδικό εφέ το ποιος κάνει την κάθε επαφή με τη μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Πεπ.

Δείτε το βίντεο:

Every single player touched the ball in a 2️⃣6️⃣ pass move for our second goal! 🙌#ManCity pic.twitter.com/o5bRVsSSb3

— Manchester City (@ManCity) November 8, 2021