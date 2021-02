Η Λίβερπουλ βιώνει όλα τα κακά του κόσμου μαζεμένα, αλλά δεν έχει άλλες ζωές και δικαιολογίες!

Ήταν 6 Φεβρουαρίου. Παραμονή του τεράστιας σημασίας ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γιούργκεν Κλοπ αισθανόταν ήδη ότι υπήρχε ένα βαθύτερο πρόβλημα και έσπευσε να το κατονομάσει δημοσίως.

Μόνο που γνώριζε ότι το ζήτημα που έπρεπε να διαχειριστεί αναφορικά με την πτώση στης ομάδας του, δεν ήταν μόνο εκείνο της φυσικής αγωνιστικής εικόνας, αλλά κάτι πιο βαθύ:

Αυτό δηλαδή στο οποίο ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει λύση. Είχαν προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα οι τρελές εντός έδρας ήττες από Μπέρνλι και Μπράιτον.

«Τρέξαμε πάρα πολύ σε αυτά τα ματς. Και μπήκαμε δυνατά σε όλες τις μονομαχίες. Και είχαμε και αντοχές στο τέλος. Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω κάτι σημαντικό: Οτι η ομάδα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα φυσικής κατάστασης, αλλά πνευματικής συγκέντρωσης. Τα παιδιά έδειξαν ότι το ήθελαν πολύ, αλλά για κάποιον λόγο δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε. Ισως είναι ζήτημα συγκέντρωσης. Ισως να πρέπει να δούμε όλοι μαζί έναν εναλλακτικό τρόπο πνευματικής προσέγγισης των αγώνων».

Η επόμενη μέρα θα οδηγούσε στην τεσσάρα από τη Σίτι, ενώ θα ακολουθούσε και το ιστορικό διπλό της Εβερτον (σ.σ.: χωρίς νίκη εκεί μέσα από το 1999). Κάπως έτσι οι Reds έχουν βρεθεί να καταγράφουν σοβαρές αρνητικές επιδόσεις. Οπως οι τέσσερις σερί ήττες στο “Ανφιλντ” (σ.σ.: αντίστοιχο από το 1923) και το ότι έχουν επτά ήττες στο πρωτάθλημα, όσες δηλαδή στο προηγούμενο διάστημα έκαναν σε 100 αγώνες.

Για να μην πιάσουμε όμως όλη τη στατιστικολαγνοία και αραδιάσουμε αρνητισμό για τη Λίβερπουλ, ας επικεντρωθούμε στο τι καλείται ο Γερμανός τεχνικός να καταφέρει φέτος και όλα τα θηρία που πρέπει να τα βάλει. Εξι αγωνιστικές νωρίτερα, η ομάδα του βρισκόταν στην κορυφή. Τώρα είναι 6η στο -19 από την 1η θέση και η μάχη που ρεαλιστικά της αναλογεί να δώσει, είναι αυτή για να προλάβει να μπει στην τετράδα, από την οποία απέχει ήδη πέντε βαθμούς.

Αφορμή για το εν λόγω blog αποτελεί περισσότερο η είδηση ότι ο Τζόρνταν Χέντερσον μπήκε στο χειρουργείο. Οι Κόκκινοι ξεμένουν και από τον αρχηγό τους και μαζί με εκείνον η συνολική λίστα τραυματιών στη σεζόν έφτασε στο αδιανόητο για Φεβρουάριο, νούμερο 18. Δεν είναι ρεκόρ στη φετινή Premier League.

Η Εβερτον έχει ήδη 20, ενώ Αρσεναλ και Λέστερ ακολουθούν με 17 και 15 αντίστοιχα, με τη Μάντσεστερ Σίτι να μετράει 14. Το θέμα όμως με τη Λίβερπουλ είναι ότι πρόκειται για πιο μακροχρόνιους, καθώς όλοι μαζί οι τραυματίες της έχουν χάσει 155 ματς, ενώ πχ. της Εβερτον 106 (Λέστερ 96, Σίτι 93, Αρσεναλ 91).

For the sixth time this season, Liverpool have at least eight players unavailable for a match tonight.

They’ve had six-or-more missing in almost two thirds (65.6%) of their matches. pic.twitter.com/xPCKZimnal

— Andrew Beasley 💙 (@BassTunedToRed) February 3, 2021