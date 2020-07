Η Λίβερπουλ προσκάλεσε άλλον ποδοσφαιριστή Αγγλικής ομάδας στην παρέλαση τίτλου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Η «μορφή» των αγγλικών γηπέδων που ακούει στο όνομα Αντεμπάγιο Ακινφένουα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αφότου ο 38χρονος επιθετικός οδήγησε τη Γουίκομ στην Championship και θα έχει την ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά στο δεύτερο «σκαλί» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αμέσως μετά το νικητήριο ματς κόντρα στην Όξφορντ, ο θηριώδης φορ και φανατικός της Λίβερπουλ, ήρθε σε συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης με τον Γιούργκεν Κλοπ, αλλά και με ορισμένους παίκτες των Reds, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τα ξεχωριστά επινίκια της ανόδου.

Πλέον, οι πρωταθλητές της Premier League εξαργυρώνουν την εκτίμησή του προς το κλαμπ και την ιδιαίτερη σχέση που έχτισε με τον Γερμανό τεχνικό τις τελευταίες μέρες και ύστερα από τις δηλώσεις του Kloppo, ο Ακινφένουα πήρε επίσημη πρόσκληση για να δώσει το «παρών» στην μεγάλη παρέλαση του τίτλου, που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου στους δρόμους τους Μέρσεϊσαϊντ.

🔴🏆 @daRealAkinfenwa has an invitation to our future @premierleague title parade after Klopp fulfilled his request for a congratulatory WhatsApp message… 🙌

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 14, 2020