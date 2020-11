Η Λίβερπουλ μετακομίζει και ο Κλοπ αποχωρεί από το «στρατηγείο» του (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Οι «κόκκινοι» μετακομίζουν στο Kirkby, στο νέο υπερσύγχρονο και υπερπολυτελές προπονητικό κέντρο που δημιουργήθηκε για το κλαμπ ώστε να παρέχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα που μάχεται για την κορυφή της Αγγλίας και της Ευρώπης.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, όπως και οι ποδοσφαιριστές του, θα έχουν να θυμούνται τρομερές στιγμές από το «Μέλγουντ», με τον Γερμανό κόουτς ν’ αδειάζει το… στρατηγείο στο οποίο κατέστρωνε τα πλάνα της επιτυχίας τα προηγούμενα χρόνια και να μένει για λίγο ώστε ν’ απολαύσει τις τελευταίες του στιγμές στον χώρο του…

Jürgen in his Melwood office for the final time ❤️ pic.twitter.com/zu50y4mlrP

— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2020