Η λίστα με τους πιο πλούσιους ιδιοκτήτες ομάδων στο ποδόσφαιρο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Με τους Σαουδάραβες της Νιούκαστλ να φτάνουν αμέσως στην κορυφή, η πρώτη 10άδα των πιο πλούσιων ιδιοκτητών των ποδοσφαιρικών συλλόγων παρουσιάζει τον Νασέρ Αλ Κελαΐφι της Παρί στην 8η θέση!

Οι «καρακάξες» από το απόγευμα της Πέμπτης έχουν μπει πλέον σε νέα τροχιά και πορεύονται σε πιο ασφαλείς θάλασσες – τουλάχιστον στη θεωρία – μετά το ξεμπλοκάρισμα της υπόθεσης με τους Σαουδάραβες και το επίσημο deal των 350 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά των μετοχών του κλαμπ.

Η περιουσία των νέων αφεντικών της Νιούκαστλ και του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν είναι αυτή που προκαλεί το ενδιαφέρον με τη διαμόρφωση της λίστας με τους πιο πλούσιους ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών συλλόγων αυτή τη στιγμή.

Και είναι τρομερό το γεγονός πως ανάμεσα στους 10 κορυφαίους, ο Νασέρ Αλ – Κελαΐφι της Παρί κατατάσσεται μόλις στην 8η θέση!

Δεύτερος στη λίστα είναι ο Σεΐχης Μανσούρ της Μάντσεστερ Σίτι, φτάνοντας την περιουσία του στα 23,2 δισεκατομμύρια, έναντι των 320 δισ.λιρών που μετρούν οι Σαουδάραβες, ενώ, στην 3η θέση βρίσκεται ο Ντίτριχ Μάτεσιτς, το αφεντικό της Red Bull που φυσικά έχει στην κατοχή του τις Ζάλτσμπουργκ και Λειψία.

Στο 4ο «σκαλί» βρίσκεται ο Αντρέα Ανιέλι της Γιουβέντους με περιουσία που υπολογίζεται στα 11 δισεκατομμύρια λίρες και στην 5η θέση είναι ο Ρώσος μεγιστάνας της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς έχοντας να επιδείξει 9,6 δισ.λίρες.

Δείτε την πρώτη 10άδα:

Newcastle jump straight into number one in the list of football’s richest owners 🤯 pic.twitter.com/Y5cWQVRCFu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 8, 2021