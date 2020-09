Η La Liga έβγαλε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη ΡΗΤΡΑ στο συμβόλαιο του Μέσι! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Την ώρα που ο Αργεντινός ισχυρίζεται πως είναι ελεύθερος γιατί μπορεί να «σπάσει» μονομερώς τη σύμβασή του όπως ορίζεται από όρο στα έγγραφα και δεν πήγε το πρωί στα τεστ για κορονοϊό στο προπονητικό γήπεδο, η Μπαρτσελόνα έχει και τη στήριξη της LaLiga στους δικούς της ισχυρισμούς για τα δεδομένα του συμβολαίου.

Όπως ανέφερε η LaLiga, είναι ακόμα ενεργή η ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ακριβώς το έχει τονίσει η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» στον ποδοσφαιριστή.

Έτσι, ο Μέσι δεν μπορεί να διαγραφεί από τους φακέλους της διοργανώτριας αρχής, αν δεν αποπληρωθεί το ποσό που έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία ομάδας και ποδοσφαιριστή στην Καταλονία!

❗️LaLiga diu que Leo Messi té contracte amb el Barça i clàusula de rescissió vigent. Per això, la patronal diu que no tramitarà la seva baixa si no hi ha pagament previ de la clàusula. #frac1 https://t.co/iq1OA6M4N6

— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 30, 2020