Η κουβέντα Παπασταύρου-Γρηγόρη-Δημητρίου και η… χαλάρωση πριν το ταξίδι για Εσθονία (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Η Ομόνοια δημοσίευσε φωτογραφίες από την αναχώρηση της αποστολής για το Ταλίν της Εσθονίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φλόρα, με σκοπό να «τσεκάρει» το εισιτήριο στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά και την είσοδο της στους ομίλους του Κόνφερενς.

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