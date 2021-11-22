Η κίνηση του Καταλά στον Σωφρόνη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Από
Themasports.com
-
0
8

Πριν από την έναρξη του ντέρμπι στο “ΑΕΚ Αρένα” ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής της Λαρνακιώτικης ομάδας, Νταβίντ Καταλά, καλωσόρισε τον αντίπαλο προπονητή, Σωφρόνη Αυγουστή, με τους δύο άντρες να έχουν μία ολιγόλεπτη συνομιλία σε πολύ καλό κλίμα.

Δείτε φωτογραφίες: