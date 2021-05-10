Η κίνηση του Φαμπιάνο στην εστία του μόλις έληξε το ματς! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Με το που έληξε ο αγώνας στο ΓΣΠ ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής των “πράσινων” στο φετινό “μαραθώνιο”, Φαμπιάνο Ριμπέιρο, γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο και προσευχήθηκε, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη χαρά και ικανοποίηση του για την κατάκτηση του τίτλου.

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