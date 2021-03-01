Η κίνηση Τιμούρ-Πετράκη πριν τη σέντρα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Πριν από την έναρξη του ντέρμπι στο “Αντώνης Παπαδόπουλος” ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Απόλλωνα, οι προπονητές των δύο ομάδων, Τιμούρ Κετσπάγια και Γιάννης Πετράκης, είχαν εγκάρδιο χαιρετισμό, όπως θα δείτε στις πιο κάτω φωτογραφίες…