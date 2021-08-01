Η «γλυκιά» σέλφι Ντορίνας – Κούσουλου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Η κοπέλα του Ιωάννη Κούσουλου, Ντορίνα,  με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε σέλφι, με τον αγαπημένο της και ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας.

Η ανάρτηση της: 