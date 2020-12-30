Η ευχή του Μπεργκ για το 2021: «Όλος ο κόσμος να είναι υγιής – Ελπίζουμε τώρα που ήρθε το εμβόλιο…»

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Η ευχή του προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ για τη νέα χρονιά μέσα από την κάμερα του τριφυλλιού.

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