Η Εθνική Νεανίδων Κύπρου μπήκε στην τελική ευθεία προετοιμασίας ενόψει Λευκορωσίας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Στη Λευκορωσία βρίσκεται η Εθνική μας ομάδα των Νεανίδων Κ19. Συμμετέχει στον Α΄ όμιλο της Β’ Κατηγορίας και θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία (20/10), τα Νησιά Φαρόε (25/10) και τη Β. Μακεδονία (28/10).

Φωτογραφίες από τη σημερινή προπόνηση.

Πηγή: ΚΟΠ