Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Σλόβαν (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν προέβη σε κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Εσίτι, όπως αναμενόταν, να αρχίζει βασικός αντί του Σβαμπ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Πασχαλάκης – Τέιλορ, Βαρέλα, Κρέσπο, Σίντκλεϊ – Κούρτιτς, Εσίτι – Α. Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ – Άκπομ.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Μιχάι, Λύρατζης, Σβαμπ, Τσιγγάρας, Μουργκ, Μιτρίτσα, Σφιντέρσκι, Κούτσιας.

#Starting11 Our starting line up for the game against @SKSlovan at Tehelne Pole #SKSBPAOK #UECL #PreGame @europacnfleague pic.twitter.com/cPEdlH9pua

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 25, 2021