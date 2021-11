Η εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Τζαζ (BINTEO)

Άλλο ένα… μοναχικό βράδυ στο NBA βίωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην ήττα 107-95 των Μπακς από τους Τζαζ μέσα στο Μιλγουόκι.

Ο «Greek Freak» πάλεψε όσο μπορούσε, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει κάτι περισσότερο από το ματς.

Συγκεκριμένα, σε 34:56 είχε 25 πόντους (7/11 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 2/2 βολές), μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ και είχε 2 κλεψίματα και ισάριθμα μπλοκ.

Working on the weekend like usual.

25 PTS | 7 REB | 6 AST pic.twitter.com/MP3h8Vc2v6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 1, 2021