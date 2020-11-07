Η διπλή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μακάρθι στην ενδεκάδα

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Ο Μικ Μακάρθι παραχώρησε σε 2 αλλαγές για το ματς με τον Εθνικό Άχνας, στην πρώτη του ενδεκάδα ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, σε σχέση με τις επιλογές του Λούκα Χατζηλούκα στο ντέρμπι κόντρα στον Απόλλωνα.

Συγκεκριμένα, οι Γουίλερ και Γαβριήλ πήραν τη θέση των Ζεράλδες και Κλωναρίδη.

 