Η διαδρομή Λάρνακα-Μπακού, από τον φακό της Ομόνοιας (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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H Ομόνοια δημοσίευσε σε βίντεο τη διαδρομή της ομάδας, Λάρνακα-Μπακού, για το παιχνίδι του Κόνφερενς Λιγκ ενάντια στην Καραμπάχ.

Το βίντεο: 