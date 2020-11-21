Η ατάκα Τορναρίτη μετά τον ΑΠΟΕΛ που προκάλεσε ΧΑΜΟ – Τι τους έταξε

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Όχι μόνο πανηγύρισε με την ψυχή του την σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του ΑΠΟΕΛ ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού, Χριστόφορος Τορναρίτης (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), αλλά υποσχέθηκε στους παίκτες της ομάδας του, ότι θα τους δώσει μπόνους (πριμ) για τη νίκη!

«Όταν έλεγα ότι είστε οι καλύτεροι το εννοούσα, γι΄ αυτό έχετε και μπόνους», ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, η οποίοα φυσικά και προκάλεσε… χαμό στα αποδυτήρια!