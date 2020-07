Η Άρσεναλ έβαλε το πιο… Σίτι γκολ στην ομάδα του Γκουαρδιόλα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα γκολ που θα ζήλευε και ο… Πεπ Γκουαρδιόλα σημείωσε η Άρσεναλ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι. Oι “κανονιέρηδες”, που επικράτησαν 2-0 και πήραν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, άνοιξαν το σκορ με τον Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ύστερα από μία εντυπωσιακή ομαδική προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, το build-up άρχισε από τη μεγάλη περιοχή του Εμιλιάνο Μαρτίνες, με δέκα παίκτες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, αντάλλαζοντας 18 πάσες, προτού ο Γκαμπονέζος φορ στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Έντερσον με υπέροχο τελείωμα. Ο μοναδικός που δεν είχε συμμετοχή στο γκολ ήταν ο Ένσλι Μέιτλαντ-Νάιλς.

Δείτε το video:

The construction of Arsenal’s goal. Arteta learned very well from Guardiola. Excellent finish from Aubameyang. Manchester City 0-1 Arsenal. #FACup pic.twitter.com/6U0xscXWXC

